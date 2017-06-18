Попередні результати виборів у Франції: перемога партії Макрона

За попередніми результатами другого туру парламентських виборів у Франції партія "Вперед, Республіка!" Еммануеля Макрона виходить явною переможницею разом з партією MoDem (Демократичний рух).

Попередньо пропрезидентська сила забезпечує собі 458-468 місць у Національних зборах.

За повідомленням бельгійського видання "Лібр Бельжик", права партія "Республіканці" отримує від 68 до 74 місць, соціалісти із союзниками - 19-25.

Ліва "Нескорена Франція" з комуністами - 8-14, "Національний фронт" Марін Ле Пен - 2-4. Ще 6 місць отримують інші кандидати.

🔴 #BREAKING - Far-right National Front candidate Marine Le Pen for first time elected to parliament in French… https://t.co/5SYaAiZoB9 pic.twitter.com/53veqqYgnG — FRANCE 24 Breaking (@BreakingF24) June 18, 2017

Ле Пен раніше ніколи не обиралася депутатом французькою парламенту, а представляла свою партію у Європейському парламенті.

15 червня Європарламент позбавив депутатської недоторканності лідера "Національного фронту".

У другому турі виборів у місті Енен-Бомоні, де при владі перебуває "Національний фронт", Ле Пен перемогла свою опонентку Анн Роке - представницю партії Макрона "Вперед, Республіка", пише DW.

За словами Ле Пен, до парламенту у другому турі виборів було обрано щонайменше 6 кандидатів від її партії. При цьому до парламенту не зміг потрапити "права рука" Ле Пен у партії Флоріан Філіппо.

Як відомо, станом на 12:00 у голосуванні на парламентських виборах у Франції взяли участь лише 17,75% виборців, що є вкрай низьким показником для виборів такого рівня та нижчим за явку під час парламентських виборів попередніх років.

Під час першого туру у виборах взяли участь менше половини виборців.

За підсумками першого туру парламентських виборів, альянс президентської партії "Вперед, республіка!" і партії MoDem здобув третину голосів.

Інтерфакс-Україна