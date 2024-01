Предварительные результаты выборов во Франции: Победа партии Макрона

По предварительным результатам второго тура парламентских выборов во Франции партия "Вперед, Республика!" Эммануэля Макрона выходит явной победительницей вместе с партией MoDem (Демократическое движение).

Предварительно, пропрезидентская сила обеспечивает себе 458-468 мест в Национальном собрании.

По сообщению бельгийского издания "Либр Бельжик", правая партия "Республиканцы" получает от 68 до 74 мест, социалисты с союзниками - 19-25.

Левая "Непокоренная Франция" с коммунистами - 8-14, "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 2-4. Еще 6 мест получают другие кандидаты.

