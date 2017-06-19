У Лондоні фургон наїхав на людей, є загиблий і постраждалі
Понеділок, 19 червня 2017, 03:37
На півночі Лондона фургон наїхав на натовп людей.
Про це повідомляє Daily Mail.
Інцидент стався біля мечеті, як раз коли люди з неї виходили.
Відзначається, що в результаті події є "ряд постраждалих".
ЗМІ повідомили про 10 постраждалих, проте точне число поки невідомо.
На місце події відразу прибула поліція. Одна людина заарештована.
Пізніше поліція повідомила, що одна людина в результаті наїзду загинула.
Police were called to reports of a vehicle in collision with pedestrians just after midnight https://t.co/eMJxdSGNee pic.twitter.com/DblKrYMxDJ— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 19 червня 2017 р.