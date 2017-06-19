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У Лондоні фургон наїхав на людей, є загиблий і постраждалі

Понеділок, 19 червня 2017, 03:37
У Лондоні фургон наїхав на людей, є загиблий і постраждалі

На півночі Лондона фургон наїхав на натовп людей.

Про це повідомляє Daily Mail.

Інцидент стався біля мечеті, як раз коли люди з неї виходили.

Відзначається, що в результаті події є "ряд постраждалих".

ЗМІ повідомили про 10 постраждалих, проте точне число поки невідомо.

На місце події відразу прибула поліція. Одна людина заарештована.

Пізніше поліція повідомила, що одна людина в результаті наїзду загинула.

Теми: Велика Британія
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