У Лондоні фургон наїхав на людей, є загиблий і постраждалі

На півночі Лондона фургон наїхав на натовп людей.

Про це повідомляє Daily Mail.

Інцидент стався біля мечеті, як раз коли люди з неї виходили.

Відзначається, що в результаті події є "ряд постраждалих".

ЗМІ повідомили про 10 постраждалих, проте точне число поки невідомо.

На місце події відразу прибула поліція. Одна людина заарештована.

Пізніше поліція повідомила, що одна людина в результаті наїзду загинула.

Police were called to reports of a vehicle in collision with pedestrians just after midnight https://t.co/eMJxdSGNee pic.twitter.com/DblKrYMxDJ