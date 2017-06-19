Березюк ночуватиме під Адміністрацією Порошенка

Лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк голодуватиме під стінами Адміністрації президента й ночуватиме у ніч на 20 червня там.

Про це він заявив у коментарі каналу "112 Україна" в понеділок попри те що президент відбув до США.

Парламентар назвав причиною голодування спротив команди президента Петра Порошенка керівнику Львова Андрію Садовому у вирішенні проблеми зі сміттям.

На думку Березюка, влада має "перестати знущатися над людьми": "Президентська адміністрація це почала, вона має це закінчити. Тому що прем’єр-міністр виглядає залежним".

"Цей план лежить (у влади) рік. Просто брехлива позиція, нечесна конкуренція, використання деспотичних інструментів проти людей у політичній боротьбі привела до такої катастрофи. Щоб вона не стала ще більшою, я тут…", – заявив він

"Я тут буду ночувати. Я буду тільки вживати воду – а далі все залежить від президента і прем’єр-міністра. Якщо вони є посадові особи держави, де людина і її здоров'я мають цінність, то все буде добре. Якщо ми в деспотичній державі, то тоді не треба брехати про \європейські цінності, можливості і шлях", – сказав депутат.

За його словами, звернення прем’єр-міністра Володимира Гройсмана до Садового на засіданні уряду було на 99% брехнею.

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