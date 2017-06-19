Лідер Фракції "Самопоміч" Олег Березюк оголосив голодування.

Про це він заявив на погоджувальній раді ВР у понеділок.

"Протестуючи проти знущання над містом, яке є символом свободи, підтримуючи львів’ян <…> я як людина, лікар і народний депутат України прийняв екстраординарне для себе рішення (ніколи не думав, що це рішення я буду приймати в 21 ст. тут) - я оголошую голодування, підтримуючи львів’ян і протестуючи проти свавілля влади в Україні в 21 ст., на жаль", - сказав Березюк.

Окрім того, Березюк заявив, що у Львові "ворог" знущається над мером Львова.

"Львів сьогодні окупований ворогом. Рік тому це місто, місто волі, яке завжди було і буде на передовій боротьби за Україну у всі часи, в тому числі і новітні, рік тому у нього прийшов ворог, який протягом року цинічно, брешучи на кожному кроці, знущається не тільки над керівником міста чи політичною силою, знущається над людьми, які там живуть. Львів’яни ніколи не лягали, львів’яни можуть стояти поруч. Львів’яни вистоять і цього ворога, який є підступний і нищівний, знецінюючий, який вбиває", - сказав раніше Березюк.

Як відомо, 14 червня прем’єр Гройсман розкритикував мера Львова Андрія Садового за неспроможність самотужки вирішити проблему накопичення сміття в місті.

Садовий назвав таку заяву хамством і заявив, що очікував від глави уряду Володимира Гройсмана "більш адекватної відповіді" на попередження про екологічну загрозу, а також звернувся до прем'єра із закликом не боротися за рейтинги, а допомогти місту вирішити проблему зі сміттям.

12 червня голова Львова Андрій Садовий повідомив, що міська комісія звернулася до уряду з проханням оголосити Львів зоною надзвичайної екологічної ситуації.

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Українська правда