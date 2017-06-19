Березюк будет ночевать под Администрацией Порошенко

Лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк будет голодать под стенами Администрации президента и ночевать в ночь на 20 июня будет там.



Об этом он заявил в комментарии каналу "112 Украина" в понедельник, несмотря на то, что президент отбыл в США.



Парламентарий назвал причиной голодовки сопротивление команды президента Петра Порошенко руководителю Львова Андрею Садовому в решении проблемы с мусором.



По мнению Березюка, власти должны "перестать издеваться над людьми": "Президентская администрация это начала, она должна это закончить. Потому что премьер-министр выглядит зависимым".



"Этот план лежит (у власти) год. Просто лживая позиция, нечестная конкуренция, использование деспотических инструментов против людей в политической борьбе привела к такой катастрофе. Чтобы она не стала еще больше, я здесь", – заявил он



"Я здесь буду ночевать. Я буду употреблять только воду – а дальше все зависит от президента и премьер-министра. Если они высокопоставленные лица государства, где человек и его здоровье имеют ценность, то все будет хорошо. Если мы в деспотическом государстве, то тогда не надо врать о европейских ценностях, возможностях и пути", – сказал депутат.

Березюк глодает под АП FB Василь Савчур

По его словам, обращение премьер-министра Владимира Гройсмана к Садовому на заседании правительства было на 99% ложью.

По словам Березюка, публичная просьба Гройсмана к мэрам помочь Садовому, если тот попросит принять мусор своего города, – это "циничное хамство".



"Единственный крупный полигон во Львовской области, который обслуживал как город Львов, так и четыре района, был закрыт по представлению прокуратуры решением суда. Государство, забрав полигон, должно предоставить альтернативные полигоны – а не побуждать и просить. Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям или СНБО", – сказал он.



По словам Березюка, публичная просьба Гройсмана к мэрам помочь Садовому, если тот попросит принять мусор своего города, – это "циничное хамство".



"Единственный крупный полигон во Львовской области, который обслуживал как город Львов, так и четыре района, был закрыт по представлению прокуратуры решением суда. Государство, забрав полигон, должно предоставить альтернативные полигоны – а не побуждать и просить. Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям или СНБО", – сказал он.



"Знаете, Львов год выживает только потому, что мэра Львова уважают другие мэры и берут мусор. Но когда власти – с помощью правоохранительных органов, которые скоро надо называть НКВД – это узнает, эти мэры получают угрозы. Говорят: "Хочешь, чтобы тебе такое было – принимай дальше, не хочешь – найди возможность не принимать. Одна рука дает, другая забирает", – заявил Березюк.



По его мнению, государство должно определить места для полигонов – например, решением Совета национальной безопасности и обороны.



"Их надо 20, 30, 40 – для того, чтобы раз в неделю или раз в день, в зависимости от количества мусора. И это надо подписать на 3-5 лет, потому что вопрос не решится быстро", – сказал лидер фракции "Самопомич".



Он отметил, что даже строительство завода на средства города или инвесторов – это процесс, на 80% зависящий от разрешительных процедур государства.



"Львов еще до пожара имел договоренности с Европейским инвестиционным банком. Эти предложения до сих пор лежат в Кабмине не решенные", – добавил Березюк.



В свою очередь, Ирина Луценко в кулуарах парламента заявила, что "выгодно голодать, когда президент занимается государственными делами, готовится к визиту в США".



Она напомнила, что после децентрализации местные общины распоряжаются 80% бюджета.



"Это не функция президента и Администрации президента – вывозить из Львова мусор. На это подвязался Садовый. Для того львовяне платят в местный бюджет налоги. Уважаемый Садовый, если вы действительно мэр, а не просто мусорщик, который развозит по всей Украине мусор, то, пожалуйста, соберите общину, используйте средства, постройте заводы – и работайте. Это ваша непосредственная функция. Нечего перекладывать ее на президента", – заявила Луценко.

Алена Рощенко ,Валентина Романенко, УП