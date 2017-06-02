Світові лідери засудили рішення Трампа з клімату

Президент США Дональд Трамп після оголошення про вихід з Паризької угоди провів телефонні переговори з Меркель, Макроном, Мей і Трюдо.

Про це пише DW.com.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом США, в ході якої висловила жаль у зв'язку з рішенням Білого дому про відмову від Паризької угоди. При цьому Меркель підкреслила відданість ФРН умовам Паризької угоди.

Крім Меркель, Трамп провів телефонні розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей і главою уряду Канади Джастіном Трюдо.

Американський лідер намагався пояснити їм свою позицію по кліматичній угоді, передає Reuters з посиланням на високопоставленого представника Білого дому. Співрозмовник агентства заявив, що Трамп "запевнив лідерів у прихильності Америки Трансатлантичному альянсу і активному прагненню захищати навколишнє середовище".

Багато глав держав публічно засудили його рішення. Французький президент, виступаючи зі спеціальним телевізійним зверненням, заявив, що Трамп зробив історичну помилку і додав, що "США повернулися спиною до світу". Він також підкреслив, що країни, що залишилися в Паризькій угоді, не вестимуть переговорів про менш амбітний план боротьби зі зміною клімату, ніж вже узгоджений.

Канадський прем'єр Трюдо підтвердив переговори з Трампом після його рішення з питання клімату та заявив, що "глибоко засмучений" цем кроком американської адміністрації. Він підкреслив, що Канада залишається прихильною "боротьбі зі зміною клімату і підтримці чистого економічного зростання".

Британський прем'єр Тереза ​​Мей раніше відмовилася від публічної критики Трампа у зв'язку з його позицією щодо клімату, заявивши, що він, як президент США, має право визначати точку зору своєї країни з цього питання. При цьому вона додала, що лідери країн "великої сімки" - за винятком США - раніше вже висловили свою позицію на саміті в Італії і мають намір дотримуватися Паризької угоди.

В особистій телефонній розмові з Трампом 1 червня, як повідомив прес-секретар британського уряду, Мей висловила своє засмучення і зазначила, що ці домовленості є глобальними рамковими умовами, необхідними для "захисту процвітання і безпеки майбутніх поколінь."

Як повідомлялося, Трамп оголосив про вихід США з Паризької угоди 1 червня. При цьому він заявив, що має намір домовлятися про нові умови кліматичної угоди.