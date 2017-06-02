Сили АТО не ведуть активних наступальних дій – штаб

640 переглядів
0
П'ятниця, 2 червня 2017, 13:45

Українські військові не ведуть активних наступальних дій у зоні АТО, а лише переносять опорні та спостережні пункти для гарантування безпеки.

На цьому наголосив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу 2 червня в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

"Українські військові не проводять наступальних дій, не перетинають лінію розмежування, яка була визначена Мінськими домовленостями", – наголосив він.

Полковник пояснив, що в ході бойових дій, активності ворога командування бригад, які знаходяться біля лінії розмежування, час від часу приймає рішення щодо переносу опорних пунктів та спостережних постів, щоб убезпечити життя військовослужбовців і покращити свої бойові позиції в інженерному плані.

"Тому що противник час від часу добре пристрілюється і, щоб не наражати наш особовий склад на постійні артилерійські чи мінометні обстріли, приймається рішення про перенесення позицій українських військових", – сказав Лисенко.

"Але ще раз підкреслю: активних наступальних дій і перетинання лінії розмежування не відбувається. Україна чітко дотримується Мінських домовленостей", – вкотре наголосив він.

Як повідомлялося, 2 червня стало відомо, що українські бійці 93-ї окремої гвардійської механізованої Харківської бригади просунулися вперед на відстань близько 1,5 км ближче до Бахмутської траси (Донецька область), де було облаштовано нові позиції.

Вказується, що таким чином бійці покращили своє тактичне становище.

Українська правда

Теми: АТО Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Геращенко: 8 населених пунктів Донеччини вже не відновити 2 червня 2017, 13:32
Офіцерів запасу не будуть примусово відправляти в зону АТО 2 червня 2017, 13:01
Доба 1 червня в зоні АТО минула без втрат – штаб 2 червня 2017, 12:57
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Сили АТО не ведуть активних наступальних дій – штаб
Поліція встановила убивцю радника голови "Укрспирту" – Князєв
Офіцерів запасу не будуть примусово відправляти в зону АТО
Митниця: В Україну не пропустили лише один брендовий товар
Усі новини
Я знайшла своє місце

Як 26-річна дівчина відкрила дитбудинок сімейного типу

Нічна варта

Фейсконтролери Києва – про свою роботу