Пашинський каже, що пройшов поліграф у справі про стрілянину

Народний депутат фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський пройшов перевірку на поліграфі в рамках розслідування кримінального провадження про стрілянину.



Про це сам повідомляє 2 червня у Facebook.

"Свого часу я сказав усім допитливим журналістам, що мені нема чого приховувати, і я звернувся до слідчого із клопотанням перевірити всі мої свідчення на поліграфі. І ось сьогодні протягом 3,5 годин усі мої свідчення ретельно перевіряли на детекторі брехні", – повідомив він.

Пашинський запевнив, що "зацікавлений у тому, щоби інцидент в селі Хлепча був усебічно та об'єктивно розслідуваний, а винні понесли покарання".

Як відомо, 31 грудня 2016 року в лісі біля одного з сіл Васильківського району Київської області Пашинський вистрелив у ногу місцевому жителю В'ячеславу Хімікусу. Сам Пашинський отримав удар пляшкою по голові.

У лютому 2017 році Печерський райсуд Києва визнав Хімікуса потерпілим.

Пашинський заявив, що буде вимагати перевірки всіх учасників інциденту на детекторі брехні. Хімікус сказав, що готовий пройти поліграф.

Наприкінці березня стало відомо, що Генеральна прокуратура завершила основні слідчі дії у цій справі.

Захист Хімікуса наголошував, що вимагає тест на незалежному поліграфі.

Українська правда