У Конгресі США затягують розгляд нових санкцій проти Росії

Палата представників в США відправила законопроект про нові санкції проти Росії, вже прийнятий Сенатом, на розгляд в комітет з міжнародних справ.

Про це повідомляє The Associated Press.

Член комітету демократ Еліот Ейнджел заявив про свою стурбованість тим, що затримка з голосуванням може дати час адміністрації Трампа пом'якшити законопроект.

"Республіканське керівництво повинне направити його безпосередньо в палату, щоб вона змогла проголосувати і відправити його на стіл президента", - заявив Ейнджел.

Будь-який інший варіант сповільнить процес і "дасть Білому дому час "розбавити" цей ключовий захід, що має притягнутити Кремль до відповідальності", вважає Ейнджел.

Будь-які значні зміни в законопроекті доведеться заново погоджувати з Сенатом, що може також уповільнити прийняття поправок.

Представник спікера палати Пола Райана Ешлі Стронг заявила, що, на думку Райана, Конгрес повинен зробити більше для притягнення Росії до відповідальності. За її словами подальше рішення буде прийняте після того, як комітет з міжнародних справ завершить оцінку законопроекту. Вона не уточнила, скільки часу займе процес оцінки і чи внесуть до законопроекту поправки.

Білий дім поки не повідомляє, чи підпише Трамп законопроект або накладе на нього вето. У той же час, держсекретар Рекс Тіллерсон, виступаючи на слуханнях на Капітолійському пагорбі на цьому тижні, попередив, що запропоновані заходи можуть привести до припинення діалогу з Москвою.

Він звернувся до конгресменів з проханням дати адміністрації Трампа "свободу маневру, щоб мати можливість посилити тиск" на Росію, якщо це буде необхідно в майбутньому.

Сенатор-республіканець Джон Маккейн, один з головних критиків Росії в Сенаті, після голосування щодо санкцій заявив, що Америка "не може втрачати час" в питанні про покарання Росії, і Сполучені Штати повинні дати Путіну ясно зрозуміти, що вони "не потерплять атак на свою демократію".

Щоб проект набув сили закону, документ має розглянути Палата представників Конгресу США, після чого його відправлять на підпис президенту Дональду Трампу.

Раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив упевненість в тому, що закон буде прийнятий і підписаний президентом Трампом. В іншому випадку американські законодавці мають намір подолати вето президента.