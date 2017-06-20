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В Конгрессе США затягивают голосование по новым санкциям против России

Вторник, 20 июня 2017, 07:23

Палата представителей в США отправила законопроект о новых санкциях против России, уже принятый Сенатом, на рассмотрение в комитет по международным делам.

Об этом сообщает The Associated Press.

Член комитета демократ Элиот Эйнджел заявил о своей обеспокоенности тем, что задержка с голосованием может дать администрации Трампа смягчить законопроект.

"Республиканское руководство должно направить его напрямую в палату, чтобы она смогла проголосовать и отправит его на стол президента", — заявил Эйнджел.

Любой другой вариант замедлит процесс и "даст Белому дому время "разбавить" эту ключевую меру привлечь Кремль к ответственности", считает Эйнджел.

Любые значительные изменения в законопроекте придется заново согласовывать с Сенатом, что может также замедлить принятие поправок.

Представитель спикера палаты Пола Райана Эшли Стронг заявила, что, по мнению Райана, Конгресс должен сделать больше для привлечения России к ответственности. По ее словам дальнеейшее решение будет принято после того, как комитет по международным делам завершит оценку законопроекта. Она не уточнила, сколько времени займет процесс оценки и внесут ли в законопроект поправки.

Белый дом пока не сообщает, подпишет ли Трамп законопроект или наложит на него вето. В то же время, госсекретарь Рекс Тиллерсон, выступая на слушаниях на Капитолийском холме на этой неделе, предупредил, что предлагаемые меры могут привести к прекращению диалога с Москвой.

Он обратился к конгрессменам с просьбой дать администрации Трампа "свободу маневра, чтобы иметь возможность усилить давление" на Россию, если это будет необходимо в будущем.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, один из главных критиков России в Сенате, после голосования по санкциям заявил, что Америка "не может терять время" в вопросе о наказании России, и Соединенные Штаты должны дать Путину ясно понять, что они "не потерпят атак на свою демократию".

Чтобы проект получил силу закона, документ должна рассмотреть Палата представителей Конгресса США, после чего его отправят на подпись президенту Дональду Трампу.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил уверенность в том, что закон будет принят и подписан президентом Трампом. В противном случае американские законодатели намерены преодолеть вето президента.

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Темы: санкцииСШАРосcия
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