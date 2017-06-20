Голова СБУ пропонує обговорити протидію інформаційній агресії РФ

122 перегляди
0
Вівторок, 20 червня 2017, 10:06

Голова СБУ Василь Грицак запросив до діалогу та спільної співпраці у сфері забезпечення національної безпеки України експертів, юристів, журналістів, громадських активістів.

Про це інформує у вівторок прес-центр СБУ.

Зазначається, що кінцевою метою є "розробка пропозицій для удосконалення законодавства України шляхом надання правової оцінки всім формам та методам ведення гібридної війни, закріплення відповідальності фізичних і юридичних осіб, які свідомо беруть у ній участь в інтересах російського агресора".

"Кожен патріот України може залишати свої пропозиції стосовно переліку діянь, що становлять загрозу національним інтересам України та вимагають правового реагування, на спеціально створеній сторінці у Facebook https://www.facebook.com/platformazmin/ чи надіслати на електронну пошту platformazminsbu@gmail.com", – повідомляє СБУ.

Після опрацювання отриманих пропозицій з урахуванням власного досвіду СБУ та передових юридичних практик країн ЕС і США у сфері протидії гібридній війні Служба безпеки України ініціюватиме низку комунікаційних майданчиків для публічного обговорення запропонованих змін до законодавства України.

Як відомо, раніше Грицак заявив, що українське суспільство, і зокрема медіа, повинні об'єднатися проти "п'ятої колони".

Українська правда

Теми: пропаганда Росія СБУ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Суд ЄС залишив у силі санкції проти пропагандиста Кремля Кисельова 15 червня 2017, 11:57
Прикордонники заборонили в'їзд в Україну двом журналістам LifeNews 14 червня 2017, 13:57
За георгіївську стрічку каратимуть із 15 червня 14 червня 2017, 10:04
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Голова СБУ пропонує обговорити протидію інформаційній агресії РФ
ЄБРР оприлюднив постачальників газу, які працюватимуть із "Нафтогазом"
Хроніка 20 червня. Кучма показав свою Конституцію, а Курченко націлився на український Forbes
Смертельно хворій матері Чийгоза пропонують самій їхати до сина в СІЗО
Усі новини
4 основні кроки

Google розповів, як долатиме тероризм у мережі

#СуперТатоМоже

До Дня батька соцмережі хвалять татусів