Глава СБУ предлагает обсудить противодействие информагрессии РФ

Председатель СБУ Василий Грицак пригласил к диалогу и совместному сотрудничеству в сфере обеспечения национальной безопасности Украины экспертов, юристов, журналистов, общественных активистов.



Об этом сообщает во вторник пресс-центр СБУ.



Отмечается, что конечной целью является "разработка предложений по совершенствованию законодательства Украины путем предоставления правовой оценки всем формам и методам ведения гибридной войны, закрепление ответственности физических и юридических лиц, которые сознательно принимают в ней участие в интересах российского агрессора".



"Каждый патриот Украины может оставлять свои предложения относительно перечня деяний, представляющих угрозу национальным интересам Украины и требующим правового реагирования, на специально созданной странице в Facebook https://www.facebook.com/platformazmin/ или прислать на электронную почту platformazminsbu @ gmail. com", – сообщает СБУ.



После обработки полученных предложений с учетом собственного опыта СБУ и передовых юридических практик стран ЕС и США в сфере противодействия гибридной войне Служба безопасности Украины будет инициировать ряд коммуникационных площадок для публичного обсуждения предложенных изменений в законодательство Украины.



Как известно, ранее Грицак заявил, что украинское общество, и в частности медиа, должны объединиться против "пятой колонны".



Украинская правда