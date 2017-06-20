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Голова СБУ пропонує обговорити протидію інформаційній агресії РФ

Вівторок, 20 червня 2017, 10:06
Голова СБУ пропонує обговорити протидію інформаційній агресії РФ

Голова СБУ Василь Грицак запросив до діалогу та спільної співпраці у сфері забезпечення національної безпеки України експертів, юристів, журналістів, громадських активістів.

Про це інформує у вівторок прес-центр СБУ.

Зазначається, що кінцевою метою є "розробка пропозицій для удосконалення законодавства України шляхом надання правової оцінки всім формам та методам ведення гібридної війни, закріплення відповідальності фізичних і юридичних осіб, які свідомо беруть у ній участь в інтересах російського агресора".

"Кожен патріот України може залишати свої пропозиції стосовно переліку діянь, що становлять загрозу національним інтересам України та вимагають правового реагування, на спеціально створеній сторінці у Facebook https://www.facebook.com/platformazmin/ чи надіслати на електронну пошту platformazminsbu@gmail.com", – повідомляє СБУ.

Після опрацювання отриманих пропозицій з урахуванням власного досвіду СБУ та передових юридичних практик країн ЕС і США у сфері протидії гібридній війні Служба безпеки України ініціюватиме низку комунікаційних майданчиків для публічного обговорення запропонованих змін до законодавства України.

Як відомо, раніше Грицак заявив, що українське суспільство, і зокрема медіа, повинні об'єднатися проти "п'ятої колони".

Українська правда

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Теми: пропагандаРосіяСБУ
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