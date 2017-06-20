Нацгвардія шукає полковника, який зник в ОРДЛО

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Вівторок, 20 червня 2017, 11:32

Командування Національної гвардії України веде пошуки полковника Олександра Бойка, який зник під час проведення бойового завдання в Луганській області і може утримуватися терористами в ОРДЛО.

Про це передає 20 червня прес-служба Нацгвардії.

Під час виконання бойового завдання в зоні АТО (Луганська область) в результаті бойового зіткнення пропав безвісти офіцер Нацгвардії полковник Олександр Бойко. За непідтвердженими даними офіцер утримується одним із терористичних підрозділів ОРДЛО.

В НГУ зазначають, що спроби вирішити питання щодо обміну та передачі полковника Бойка на цей момент не призвели до позитивних результатів.

"Командування Національної гвардії продовжує роботу в цьому напрямі. До заходів з пошуку долучені представники громадських організацій", – резюмується в повідомленні.

Теми: АТО тероризм Нацгвардія
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