Нацгвардія шукає полковника, який зник в ОРДЛО

Командування Національної гвардії України веде пошуки полковника Олександра Бойка, який зник під час проведення бойового завдання в Луганській області і може утримуватися терористами в ОРДЛО.

Про це передає 20 червня прес-служба Нацгвардії.

Під час виконання бойового завдання в зоні АТО (Луганська область) в результаті бойового зіткнення пропав безвісти офіцер Нацгвардії полковник Олександр Бойко. За непідтвердженими даними офіцер утримується одним із терористичних підрозділів ОРДЛО.

В НГУ зазначають, що спроби вирішити питання щодо обміну та передачі полковника Бойка на цей момент не призвели до позитивних результатів.

"Командування Національної гвардії продовжує роботу в цьому напрямі. До заходів з пошуку долучені представники громадських організацій", – резюмується в повідомленні.