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Нацгвардія шукає полковника, який зник в ОРДЛО

Вівторок, 20 червня 2017, 13:20

Командування Національної гвардії України веде пошуки полковника Олександра Бойка, який зник під час проведення бойового завдання в Луганській області і може утримуватися терористами в ОРДЛО.

Про це передає 20 червня прес-служба Нацгвардії.

Під час виконання бойового завдання в зоні АТО (Луганська область) в результаті бойового зіткнення пропав безвісти офіцер Нацгвардії полковник Олександр Бойко. За непідтвердженими даними офіцер утримується одним із терористичних підрозділів ОРДЛО.

В НГУ зазначають, що спроби вирішити питання щодо обміну та передачі полковника Бойка на цей момент не призвели до позитивних результатів.

"Командування Національної гвардії продовжує роботу в цьому напрямі. До заходів з пошуку долучені представники громадських організацій", – резюмується в повідомленні.

 

У прес-службі Нацгвардії "Українській правді" зазначили, що дані щодо Бойка надходять суперечливі.

"У нас  на сьогоднішній день немає підтвердженої інформації, загиблий він чи живий. Є інформація з різних джерел, але стовідсоткової інформації немає", – пояснив прес-секретар НГУ Вадим Голуб.

У свою чергу в штабі антитерористичної операції зазначили, що інформація про перебування Бойка в полоні бойовиків наразі не підтверджена.

"Інформація поступає доволі різна. Відомості щодо його перебування в частині російсько-терористичних військ поки що не підтверджується. Керівництво Нацгвардії здійснює вичерпні заходи з метою розшуку військовослужбовця", – заявив на брифінгу у вівторок полковник Олександр Мотузяник.

Про зникнення 3 червня 35-річного командира розвідки Олександра Бойка повідомила його дружина.

За її словами, Бойко зник при загадкових обс­тавинах в районі Золотого на Луганщині.

Дружина скаржилась, що його командування надавало суперечливу і незмістовну інфо­рмацію.

Службу чоловік проходив у Національній гвардії України, в/ч 1241, окремий загін спецпризначення Вега, м.Івано-Франківськ. До цього 10 років прослужив в м. Хмельницький у 8 полку спецпризначення.

Українська правда

Теми: АТОтероризмНацгвардія
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