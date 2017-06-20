Нацгвардия ищет полковника, пропавшего в ОРДЛО

Командование Национальной гвардии Украины ведет поиски полковника Александра Бойко, пропавшего во время проведения боевой задачи в Луганской области и может удерживаться террористами в ОРДЛО.



Об этом передает 20 июня пресс-служба Нацгвардии.



"Во время выполнения боевого задания в зоне АТО (Луганская область) в результате боевого столкновения пропал без вести офицер Нацгвардии полковник Александр Бойко. По неподтвержденным данным офицер содержится одним из террористических подразделений ОРДЛО", - идет речь в сообщении.



В НГУ отмечают, что попытки решить вопрос по обмену и передаче полковника Бойко на данный момент не привели к положительным результатам.



"Командование Национальной гвардии продолжает работу в этом направлении. К мерам по поиску привлечены представители общественных организаций", - резюмируется в сообщении.

В пресс-службе Нацгвардии "Украинской правде" отметили, что данные по Бойко поступают противоречивые.



"У нас на сегодняшний день нет подтвержденной информации, погиб он или жив. Есть информация из разных источников, но стопроцентной информации нет", – пояснил пресс-секретарь НГУ Вадим Голуб.



В свою очередь в штабе антитеррористической операции отметили, что информация о пребывании Бойко в плену боевиков пока не подтверждена.



"Информация поступает довольно разная. Сведения о его пребывании в части российско-террористических войск пока не подтверждаются. Руководство Нацгвардии осуществляет исчерпывающие меры с целью розыска военнослужащего", – заявил на брифинге во вторник полковник Александр Мотузяник.

Об исчезновении 3 июня 35-летнего командира разведки Александра Бойко сообщила его жена.



По ее словам, Бойко исчез при загадочных обстоятельствах в Луганской области в районе Золотого.



Жена жаловалась, что его командование давало противоречивую и несодержательные информацию.



Службу Бойко проходил в Национальной гвардии Украины, в/ч 1241, отдельный отряд спецназначения Вега, Ивано-Франковск. До этого 10 лет прослужил в г. Хмельницький в 8 полку спецназначения.

Украинская правда