Ляшка викликали до НАЗК пояснити, чому він не тільки депутат

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Вівторок, 20 червня 2017, 13:36

Нацагентство із запобігання корупції викликало нардепа Олега Ляшка для надання пояснень, чому він суміщає роботу депутата і керівника компанії.

Про це "Українській правді" повідомили джерела в НАЗК.

За їхніми даними, агентство встановило, що Ляшко порушив норми статті 25 закону "Про запобігання корупції", які забороняють народним депутатам входити до складу правління або наглядової ради підприємства.

На депутата чекають в агентстві 21 червня протягом усього робочого дня – з 9:00 до 18:00.

Як відомо, таке порушення карається штрафом від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5,1-8,5 тисячі гривень) з конфіскацією отриманого доходу від такої діяльності.

Роман Романюк, Євген Кізілов, УП

Теми: Ляшко НАЗК корупція Верховна Рада
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