Ляшка викликали до НАЗК пояснити, чому він не тільки депутат

Нацагентство із запобігання корупції викликало нардепа Олега Ляшка для надання пояснень, чому він поєднує роботу депутата і керівника компанії.

Про це "Українській правді" повідомили джерела в НАЗК.

За їхніми даними, агентство встановило, що Ляшко порушив норми статті 25 закону "Про запобігання корупції", які забороняють народним депутатам входити до складу правління або наглядової ради підприємства.

"Уповноваженою особою НАЗК виявлено ознаки адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, вчиненого народним депутатом України Ляшком О.В., відповідальність за яке передбачено частиною 2 статті 172-4 Кодексу про адміністративні правопорушення", - розповіли у відомстві.

На депутата чекають в агентстві в середу, 21 червня, протягом усього робочого дня – з 9:00 до 18:00.

Як відомо, таке порушення карається штрафом від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5,1-8,5 тисячі гривень) з конфіскацією отриманого доходу від такої діяльності.

Роман Романюк, Євген Кізілов, УП