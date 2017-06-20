Холодницький підписав подання на Довгого

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Вівторок, 20 червня 2017, 14:42

Керівник САП підписав подання на зняття депутатської недоторканості з народного депутата групи Воля Народу Олеся Довгого.

Про це він заявив на брифінгу у вівторок.

"По Догому минулого тижня прийшло подання по факту за виділення земель і Києві в 2007 році", - зазначив він.

"Вчора було підписано подання на зняття недоторканості. Ми вважаємо, що даних для підозри достатньо", - додав Холодницький.

Він зазначив, що подання передано генеральному прокурору.

Раніше депутат Найєм звернувся до генпрокурора Юрія Луценка та глави САП Назара Холодницького з проханням підтвердити існування проекту подання про зняття депутатської недоторканності з позафракційного депутата Олеся Довгого.

Роман Кравець, УП

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