У справі Розенблата-Полякова затримано шестеро осіб

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Вівторок, 20 червня 2017, 15:15

У корупційній справі народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова затримано шестеро осіб.

Про це на брифінгу у вівторок заявив керівник САП Назар Холодницький.

"Всього затримано шестеро осіб: це помічники народних депутатів, один охоронець та двоє представників громадських організацій", - сказав він.

Крім того, він розповів про окремі епізоди, де бурштином планував займатися Розенблат.

"Розенблат, на думку слідства, захотів взяти участь у видобутку та експорті бурштину. Через це він сам вирішив звернутися до представника фірми нерезидента України з проханням про організацію спільного бізнесу, в якому взяв на себе зобов'язання вирішувати питання з державними органами", - зазначив Холодницький.

"Згідно з задумом, бурштин мав вивозитися за заниженими цінами, а частину дійсного прибутку мали перераховувати на компанію, зареєстровану в США. За наполяганням Розенблата, співвласником компанії мала стати його сестра", - додав він.

Холодницький наголосив, що вчорашнє затримання відбулося саме по цьому епізоді.

"Загальна сума хабара складала 275 тисяч доларів", - додав він.

Як відомо, в Генеральну прокуратуру скеровано подання на притягнення до відповідальності народних депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова.  

Роман Кравець, УП

 

Теми: бурштин Верховна Рада прокуратура
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