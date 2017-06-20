У справі Розенблата-Полякова затримано шестеро осіб

У корупційній справі народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова затримано шестеро осіб.

Про це на брифінгу у вівторок заявив керівник САП Назар Холодницький.

"Всього затримано шестеро осіб: це помічники народних депутатів, один охоронець та двоє представників громадських організацій", - сказав він.

Крім того, він розповів про окремі епізоди, де бурштином планував займатися Розенблат.

"Розенблат, на думку слідства, захотів взяти участь у видобутку та експорті бурштину. Через це він сам вирішив звернутися до представника фірми нерезидента України з проханням про організацію спільного бізнесу, в якому взяв на себе зобов'язання вирішувати питання з державними органами", - зазначив Холодницький.

"Згідно з задумом, бурштин мав вивозитися за заниженими цінами, а частину дійсного прибутку мали перераховувати на компанію, зареєстровану в США. За наполяганням Розенблата, співвласником компанії мала стати його сестра", - додав він.

Холодницький наголосив, що вчорашнє затримання відбулося саме по цьому епізоді.

"Загальна сума хабара складала 275 тисяч доларів", - додав він.

Як відомо, в Генеральну прокуратуру скеровано подання на притягнення до відповідальності народних депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова.

Роман Кравець, УП