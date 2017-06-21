Вінницький голова кличе львівського дивитися сміттєвий полігон

Міський голова Вінниці Сергій Моргунов запрошує львівського колегу Андрія Садового відвідати вінницький полігон твердих побутових відходів.

Про це він написав у Facebook, зазначивши, що днями журналісти "24 каналу" приїжджали – але зробили "маніпулятивний сюжет".

"Замість багатьох слів запрошую особисто колегу Андрія Івановича Садового на наш полігон. Не "партизанськими стежками" відправляти на вихідних туди журналістів його телеканалу, а детально вивчити весь процес – як збирають та вивозять сміття з Вінниці, сортують його на станції на полігоні, побачити свердловини для видобутку полігонного газу, з якого виробляють електрику на блочно-модульній теплоелектростанції", – заявив Моргунов.

"І познайомити з представниками німецького інвестора, з якими ми співпрацюємо з 2008 року. До речі, розкриваю "страшну" таємницю: інвестори, які готові працювати з містами в питаннях поводження та утилізації відходів, в Україні є. І наскільки мені відомо, у Львові було більше 40 пропозицій від різних компаній" – додав він.