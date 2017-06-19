Садовий озвучив, чого чекає від Порошенка і Гройсмана

Міський голова Львова Андрій Садовий вимагає від центральної влади розблокувати львівські сміттєві полігони та виділити ділянку під новий полігон.

Він написав у Facebook, що президент Петро Порошенко і прем’єр-міністр Володимир Гройсман ігнорують прохання місцевої влади допомогти Львову з утилізацією сміття.

"Я нагадую пану президенту та пану прем’єр-міністру, що у них у шухлядах лежать вже 5(!) звернень міської комісії з надзвичайних ситуацій з проханням про допомогу місту (або як мінімум припинити блокаду), які відверто ігноруються", – заявив Садовий.

За його словами, "офіційних звернень до органів місцевого самоврядування України, до обласних державних адміністрацій і подальших відмов (найчастіше за ініціативою місцевих фракцій БПП) – сотні, зокрема і від вірного соратника Володимира Гройсмана мера Вінниці Моргунова".

"Дехто відверто в очі каже, що є пряма заборона "зверху" навіть на найменший об’єм допомогти. В цьому – вся "сила" і "децентралізованість" місцевого самоврядування України", – зазначив львівський керівник.

"Про 14 запропонованих ділянок під полігон в межах області я навіть не знаю як коментувати. Припускаю, що пана прем’єр-міністра підставляють з інформацією місцеві державні чиновники. Бо це – відверта неправда!", – заявив Садовий.

"Це якщо пропозицією не вважати листи типу: "там біля села такого-то є якесь поле, ніби нічийне. Може ви там собі звалище зробите?". Жодного іншого результату, крім збурення сільських громад, це дати не може", – уточнив він.

За словами Садового, реальним кроком державної влади в цій ситуації "для недопущення екологічного лиха" може бути:

1) розблокування наявних полігонів;

2) надання ділянки для нового резервного полігону для Львова та 4-х районів області, який відповідатиме ДБН В.2.4-2-2005 "Полігони твердих побутових відходів".

Голова Львова наголосив: "Жодні рейтинги не вартують життя і здоров’я людей!".

Дещо раніше Садовий повідомив, що комісія з надзвичайних ситуацій Львова вкотре попросила президента і прем'єр-міністра запровадити в місті режим надзвичайної екологічної ситуації, адже попередні звернення було проігноровано

"Вершина цинізму – це облава поліції і вилучення документів та всіх попередніх протоколів комісії НС. Тим часом в місті 8500 тон невивезених ТПВ (це 850 вантажівок), які нема куди вивозити. Ситуація критична", – заявив міський голова.

"В суботу поліція знову затримала та намагається повернути до Львова вантажівки з усіма(!) легальними документами на вивезення ТПВ з міста", – додав Садовий.

Як відомо, публічна перепалка Садового і Гройсмана з приводу сміття у Львові триває з 14 червня, вони звинувачують один одного у тому, що проблему роками не вирішували.

19 червня соратник Садового, лідер парламентської фракції "Самопоміч" Олег Березюк оголосив голодування через проблему сміття. Він наголошує, що найбільший полігон на Львівщині суд закрив за поданням прокуратури.

Березюк голодує на воді під Адміністрацією президента і чекає на рішення президента та Ради національної безпеки й оборони, які допоможуть створити сміттєвий полігон під Львовом.

19 червня президент відбув до Сполучених Штатів Америки.

Олена Рощенко, УП