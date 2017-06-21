Після пожежі на Хрещатику будівлі загрожує руйнація

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Середа, 21 червня 2017, 10:47

Після великої пожежі у будівлі колишнього Гастроному на Хрещатику, 40/1, у Києві є загроза часткового руйнування будівлі.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій 21 червня.

Під час гасіння пожежі вогнеборці винесли з будівлі два кисневих балони, попередивши можливий вибух.

"Внаслідок пожежі згоріли будівельні матеріали, перегородки та перекриття між 2 та 3 поверхами та дах будівлі", – сказано в повідомленні.

"Має місце загроза часткового руйнування будівлі, що може призвести до виникнення класифікаційної надзвичайної ситуації", – інформує ДСНС

Належність даної будівлі до реєстру "Пам’ятників архітектури" з’ясовують.

Загиблих та травмованих не було.

Причину виникнення пожежі та збиток встановлюють.

Зранку середи на місці продовжують працювати пожежно-рятувальні підрозділи щодо розбору та проливання горілих конструкцій.

Повідомлення про пожежу в 3-поверховій будівлі, яка перебуває на реконструкції, надійшло рятувальникам у вівторок о 16:55. Вогонь по дерев’яним перегородкам та перекриттям розповсюдився з 2 поверху на 3 поверх та на горище загальною площею 1000 кв. м.

О 19:11 пожежу локалізували, а о 21:04 – ліквідували. Рятувальники запобігли розповсюдженню вогню на поруч розташовані адміністративні будинки та зокрема, на будівлю Печерського районного суду Києва.

Олена Рощенко, УП

Теми: Київ ДСНС
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IP: 35.187.168.---bambarbeo21.06.2017 11:50
ЗОЖники нарешті спалили перепічку.
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