Екс-очільників ДСНС, затриманих на уряді Яценюка, судять за 2 епізодами

У Шевченківському районному суді Києва у середу слухалась справа екс-очільника ДСНС Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького, яких арештували у березні 2015 під час засідання уряду.

Про це повідомляє видання "Наші гроші".

Суд тривав дві години, на нього не прийшов ніхто з потерпілих, хоча вони й були повідомлені належним чином.

Як вказує видання, до суду потрапило два епізоди, щодо яких обвинувачують Бочковського і Стоєцького.

"Перший – Бочковського та Стоєцького підозрюють в тому, що в 2014-15 роках вони вимагали гроші в очільників територіальних підрозділів з погрозою звільнення, а також що Бочковський начебто вимагав собі земельну ділянку у підлеглого – очільника районного відділу ДСНС в Одеській області", - пише видання.

Згідно із повідомленням, покази по цьому епізоду дали екс-начальник ГУ ДСНС у Вінницькій області Руслан Шевчук, екс-начальник ГУ ДСНС у Волинській області Володимир Грушовінчук і заступник начальника ГУ ДСНС в Одеській області Орест Фок.

Бочковський на суді заявив, що вже є свідки, які відмовляються від своїх показань.

"Другий епізод, у якому підозрюють Бочковського – розтрата грошей під час закупівлі металошукачів у TOB "Грозберг Україна". Тоді за 15,6 млн грн закупили 176 шт. металошукачів, зараз прокуратура говорить, що необхідності у такій великій партії замовлення не було. Ця закупівля начебто заподіяла державі матеріальної шкоди у більш ніж 250 разів", - пишуть "Наші гроші".

Сам Бочковський заявив, що йому пропонували йому укласти угоду зі слідством, але він відмовився.

Як відомо, 25 березня 2015 року на засіданні Кабміну правоохоронці затримали Бочковського і Стоєцького за підозрою у зловживаннях і причетності до корупційних схем у ДСНС.

Після цього уряд звільнив цих чиновників. Їм оголошено підозру.

Печерський райсуд Києва 28 березня задовольнив клопотання слідства про обрання запобіжного заходу Бочковському у вигляді тримання під вартою на два місяці з правом внесення застави в 1,184 млн грн.

Бочковський вийшов під заставу з Лук'янівського СІЗО 2 квітня.

Глава МВС Арсен Аваков 12 вересня 2015 року заявив про передачу до суду матеріалів за двома з трьох епізодів звинувачень колишнього керівництва Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Головне слідче управління МВС 8 жовтня 2015 року закінчило досудове розслідування в кримінальному провадженні за підозрою чиновників.

Дії Бочковського кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди посадовою особою), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

Дії Стоєцького кваліфіковані також за ч.4 ст. 368 та ч. 2 ст. 364 КК.