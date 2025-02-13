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Крім Порошенка, під санкції потрапили Коломойський, Боголюбов та інші – джерела

Українська правда, Ірина БалачукЧетвер, 13 лютого 2025, 09:04
Крім Порошенка, під санкції потрапили Коломойський, Боголюбов та інші – джерела
Колаж УП

Рада національної безпеки та оборони на засіданні 12 лютого запровадила санкції проти бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера Костянтина Жеваго, колишнього співвласника "Приватбанку" Геннадія Боголюбова, 5-го президента України, нардепа "Європейської солідарності" Петра Порошенка та ексдепутата від забороненої ОПЗЖ обвинуваченого у державній зраді Віктора Медведчука.

Джерело: три представники РНБО, з якими спілкувалась "Українська правда"

Пряма мова співрозмовника видання: "У списку санкціонованих Коломойський, Жеваго, Порошенко, Боголюбов, Медведчук".

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Деталі: Цю інформацію у розмові з УП підтвердили також інші представники РНБО.   

Для довідки: Бізнесмена Ігоря Коломойського підозрюють у шахрайстві та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, а також у виведенні з Приватбанку загалом 15 млрд грн.

Читайте детальніше: Коломойському світить до 12 років за шахрайство та відмивання коштів. Як він виводив гроші, за версією слідства?  

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Також ДБР розслідує незаконний виїзд з України колишнього співвласника "Приватбанку" Геннадія Боголюбова. 7 липня 2024 року "Українській правді" стало відомо, що Боголюбов незаконно виїхав з України за підробленими документами в ніч на 24 червня поїздом Київ – Хелм. Причиною втечі джерела УП назвали те, що Бюро економічної безпеки готує йому підозру в справі "Приватбанку". 

Сам бізнесмен стверджував, що перетнув кордон України на виїзд на законних підставах. За словами пресслужби Боголюбова, бізнесмен має всі законні підстави для перетину кордону: вік 62 роки, 7 дітей, 5 з яких – неповнолітні.

Правоохоронці заочно повідомили про підозру Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону 24 червня. За версією ДБР, Боголюбов залишив країну за паспортом іншої особи. Це – мешканець Волинської області, 67-річний Сюмак Микола Купріянович. 

10 липня 2024 року Боголюбов в інтерв’ю "Українській правді" повідомив, що не знає, чи повернеться в Україну. У листопаді 2024 року Печерський районний суд міста Києва ухвалив арештувати Геннадія Боголюбова.

Читайте більше про виїзд Боголюбова з України в матеріалі УП "Пасажир в останньому купе. Як олігарх Геннадій Боголюбов виїжджав з країни".

Мільярдера Костянтина Жеваго підозрювали в розтраті коштів у справі банку "Фінанси та кредит".

17 вересня 2015 року Нацбанк визнав банк "Фінанси та Кредит" неплатоспроможним. У межах розслідування оголосили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень самому Жеваго, а також низці топменеджерів банку.

27 грудня 2022 року українського бізнесмена, екснардепа Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах на запит української сторони.

Суд французького міста Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго. Але Жеваго вніс заставу в 1 мільйон євро і вийшов з-під варти, він не може залишати материкову Францію.

Верховний суд Франції 10 листопада 2023 року відхилив апеляцію української сторони та постановив, що Жеваго не повинен бути екстрадований за звинуваченнями в розтраті у справі банку "Фінанси та кредит".

У січні 2024 року повідомлялося, що Жеваго виграв судовий процес у Лондоні за звинуваченням у розкраданні грошей збанкрутілого банку "Фінанси та кредит".

Читайте також: В Куршевелі добре, але вдома краще. За що у Франції затримали олігарха Жеваго?

Передісторія: 

санкціїКоломойськийБоголюбовЖеваго
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