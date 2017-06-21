Лідери "норманської четвірки" проведуть переговори до кінця червня

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Середа, 21 червня 2017, 16:44

Помічник президента Росії Юрій Ушаков розповів, що лідери "норманської четвірки" проведуть розмову до кінця цього місяця.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Мається на увазі провести телефонну розмову, яка зараз готується, дата не визначена, зараз теж в опрацюванні це питання, але, очевидно, буде до кінця червня", - сказав він.

Крім того, прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що поки підготовки зустрічі в норманському форматі на саміті G-20 не велися.

Як повідомлялося, зустріч лідерів держав "норманської четвірки" (Франція, Німеччина, Україна, Росія) відбудеться протягом літа.

Теми: Донбас
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