Лідери "норманської четвірки" проведуть переговори до кінця червня

Помічник президента Росії Юрій Ушаков розповів, що лідери "норманської четвірки" проведуть розмову до кінця цього місяця.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Мається на увазі провести телефонну розмову, яка зараз готується, дата не визначена, зараз теж в опрацюванні це питання, але, очевидно, буде до кінця червня", - сказав він.

Крім того, прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що поки підготовки зустрічі в норманському форматі на саміті G-20 не велися.

Як повідомлялося, зустріч лідерів держав "норманської четвірки" (Франція, Німеччина, Україна, Росія) відбудеться протягом літа.