Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лідери "нормандської четвірки" зустрінуться цього літа

Середа, 14 червня 2017, 14:44

Зустріч лідерів держав "нормандської четвірки" (Франція, Німеччина, Україна, Росія) відбудеться протягом літа.

Про це повідомив перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Переговори йдуть, приблизні дати не можу назвати вам зараз для того, щоб не зіпсувати ці переговори, але все станеться набагато швидше, ніж до кінця літа", - сказав Пристайко.

Як відомо, президент Франції Емманюель Макрон за підсумками зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним 30 травня заявив про необхідність проведення переговорів "нормандської четвірки" якомога швидше.

Українська сторона підтвердила готовність до проведення зустрічі "нормандського формату" на найвищому рівні.

Остання зустріч лідерів "нормандської четвірки" пройшла 19 жовтня 2016 року.   

Теми: Мінські угодиПутінПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Мінські угоди
Сурков зізнався, що не планував, щоб Мінські угоди виконались
Зеленський: Простий спосіб закінчити війну – віддати РФ території, тому були Мінські угоди
Єрмак: У владі немає людей, які допускають існування "Мінськ-3"
Останні новини
05:33
Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: