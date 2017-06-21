Лидеры "нормандской четверки" проведут переговоры до конца июня

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что лидеры "нормандской четверки" проведут разговор до конца этого месяца.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Имеется в виду провести телефонный разговор, который сейчас готовится, дата не определена, сейчас тоже в проработке этот вопрос, но, очевидно, будет до конца июня", - сказал он.

Кроме того, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, заявил, что пока подготовки встречи в нормандском формате на саммите G-20 не велись.

Как сообщалось, встреча лидеров государств "нормандской четверки" (Франция, Германия, Украина, Россия) состоится в течение лета.