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ТКГ погодила "хлібне перемир'я" на Донбасі

Середа, 21 червня 2017, 21:56

Тристороння контактна група підтримала звернення місцевих рад про початок так званого "хлібного перемир'я" - дотримання режиму тиші на час збирання врожаю.

Про це повідомила Дар'я Оліфер - прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми.

За її словами, перемир'я повинне початися 24 червня 2017 року.

Крім того, українська сторона висловила обурення черговим випадком агресії щодо патруля СММ ОБСЄ, який стався в непідконтрольній Україні Ясинуватій 20 червня 2017 року.

"Ми категорично засуджуємо цю спробу залякати співробітників місії, вимагаємо знайти і покарати винних. На території ОРДЛО відбувається все більше насильства і погроз щодо співробітників місії. Так, починаючи з 23 квітня 2017 року, коли на території ОРЛО трагічно загинув представник СММ, кожен третій день відбуваються серйозні інциденти, пов'язані з безпекою СММ ОБСЄ", - написала Оліфер.

У той же час в гуманітарній підгрупі, за її словами, триває процес узгодження списків.

"Ми чекаємо визначення конкретних термінів і форматів звільнення заручників. У цій роботі бере участь Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська", - повідомила прес-секретар Кучми.

В економічній підгрупі, як зазначила Оліфер, продовжили роботу щодо забезпечення життєдіяльності інфраструктури Донбасу.

Українська правда

Теми: ДонбасМінські угодиАТО
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