Рада збільшила штраф за паркування на місцях для інвалідів

780 переглядів
0
Четвер, 22 червня 2017, 10:27

Верховна Рада посилила відповідальність за паркування, зупинку і стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю.

За законопроект №5629 проголосували 244 народних депутатів.

Згідно з документом, штраф за відповідне правопорушення складатиме від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1020 – 1700 гривень).

Такий самий штраф загрожуватиме суб'єктам господарювання за необлаштування місць для інвалідів на паркувальному майданчику або на тротуарах.

Автомобілі, що займають місця для інвалідів, дозволено евакуювати.

Право оштрафувати водіїв, які займають паркувальне місце, призначене для осіб з інвалідністю, не маючи на те підстав, мають поліцейські.

Також, вказується, що право складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 1521 КУпАП, надано посадовим особам, уповноваженим на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад, а також членам громадських організацій осіб з інвалідністю, уповноваженим на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад.

Валентина Романенко, УП

Теми: Верховна Рада законодавство
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Пинзеник думає, що з п'ятьма депутатами можуть розібратися до канікул 22 червня 2017, 10:30
Лозовой назвав Луценка "конем" 22 червня 2017, 10:21
ГПУ звинувачує Лозового у збитках на 1,8 мільйона несплатою податків 22 червня 2017, 09:49
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
ГПУ звинувачує Лозового у збитках на 1,8 мільйона несплатою податків
Через обстріли на Донеччині майже 400 тисяч людей залишались без води
Хроніка 22 червня. Вбивство Гонгадзе приписують маніяку, а регіонали взялися за Лозинського
Макрон планує зустріч "нормандської четвірки" перед самітом G20
Усі новини
Від творців

Київська марка, яка шиє шкіряні куртки: труднощі, фінанси, плани

Реформа освіти

Lego буде у школі. МОН інтегруватиме методики у програму