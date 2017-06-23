АП: Законопроект про реінтеграцію Донбасу обговорювався в Вашингтоні

Деякі елементи майбутнього законопроекту про деокупацію і реінтеграцію Донбасу обговорювалися під час візиту президента України Петра Порошенка до Вашингтона.

Про це повідомив заступник глави адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв в ефірі ток-шоу "Право на владу" в четвер увечері, передає "Інтерфакс-Україна".

"Головне було те, як нам поєднати і скоординувати зусилля з американською стороною для того, щоб принести мир і стабільність на Донбас. Деякі елементи цього законопроекту були в центрі уваги переговорного процесу з американською стороною оскільки основою майбутнього законопроекту є, звичайно, Мінські домовленості і ключове - це виконання Росією умов з безпеки", - сказав він.

За його словами, сторони також обговорили можливість спільного тиску на Росію з метою виконання нею своїх зобов'язань з безпеки в рамках Мінських угод.

"Президент Трамп чітко сказав, що це не є конфліктом в Україні, а це є пряма російська агресія", - додав Єлісєєв.