Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

АП: Законопроект про реінтеграцію Донбасу обговорювався в Вашингтоні

П'ятниця, 23 червня 2017, 04:41

Деякі елементи майбутнього законопроекту про деокупацію і реінтеграцію Донбасу обговорювалися під час візиту президента України Петра Порошенка до Вашингтона.

Про це повідомив заступник глави адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв в ефірі ток-шоу "Право на владу" в четвер увечері, передає "Інтерфакс-Україна".

"Головне було те, як нам поєднати і скоординувати зусилля з американською стороною для того, щоб принести мир і стабільність на Донбас. Деякі елементи цього законопроекту були в центрі уваги переговорного процесу з американською стороною оскільки основою майбутнього законопроекту є, звичайно, Мінські домовленості і ключове - це виконання Росією умов з безпеки", - сказав він.

За його словами, сторони також обговорили можливість спільного тиску на Росію з метою виконання нею своїх зобов'язань з безпеки в рамках Мінських угод.

"Президент Трамп чітко сказав, що це не є конфліктом в Україні, а це є пряма російська агресія", - додав Єлісєєв.

Теми: ДонбасАдміністрація президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
Усі новини...
Реклама: