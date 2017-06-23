АП: Законопроект о реинтеграции Донбасса обсуждался в Вашингтоне

Некоторые элементы будущего законопроекта о деоккупации и реинтеграции Донбасса обсуждались во время визита президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон.

Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг вечером, передает "Интерфакс-Украина".

"Основное было то, как нам соединить и скоординировать усилия с американской стороной для того, чтобы принести мир и стабильность на Донбасс. Некоторые элементы этого законопроекта были в центре внимания переговорного процесса с американской стороной поскольку основой будущего законопроекта являются, конечно, Минские договоренности и ключевое - это выполнение Россией условий по безопасности", - сказал он.

По его словам, стороны также обсудили возможность совместного давления на Россию с целью выполнения ею своих обязательств по безопасности в рамках Минских соглашений.

"Президент Трамп четко сказал, что это не является конфликтом в Украине, а это есть прямая российская агрессия", - добавил Елесеев.