Ставлення росіян до України дедалі погіршується – ЗМІ

Ставлення росіян до України погіршується: лише 26% із них ставляться до сусідньої країни добре (проти 34% в березні) і 59% – погано (56%).



Про це з посиланням на "Левада-центр" пише російське видання "Ведомости".



Ці цифри близькі до тих, що були в травні 2016 року перед обміном Надії Савченко, після якого хороше ставлення до України різко, але не надовго зросло.



В Україні ж, за даними Київського міжнародного інституту соціології, ситуація зворотна: число тих, хто ставляться до Росії добре, з лютого зросло з 40 до 43%, а погано – зменшилося з 46 до 37%.



Різноспрямована динаміка спостерігається і в питанні про те, чи повинні відносини двох країн бути такими ж, як і з іншими державами, – із закритими кордонами і візами. Число росіян, які так вважають, потроху зростає, а українців – падає.

Заступник директора "Левада-центру" Олексій Гражданкін вважає, що на настрої росіян впливають останні дії Києва: заборона російських соцмереж, загроза припинення транспортного сполучення, розмови про введення віз.



"Вони (росіяни) готові повірити в поліпшення відносин, як було після звільнення Савченко. Але кроків у відповідь не було, і російській громадській думці не було за що зачепитися", - припустив соціолог.



Він зазначив, що і у вересні 2013 року росіяни гірше ставилися до українців, ніж українці до росіян: тоді добре про сусідів відгукувалися 69% громадян РФ і 88% жителів України