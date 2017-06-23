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Отношение россиян к Украине продолжает ухудшаться – СМИ

Пятница, 23 июня 2017, 10:29

Отношение россиян к Украине ухудшается: лишь 26% из них относятся к соседней стране хорошо (против 34% в марте) и 59% – плохо (56%).

Об этом со ссылкой на "Левада-центр" пишет российское издание "Ведомости".

Эти цифры близки к тем, что были в мае 2016 года перед обменом Надежды Савченко, после которого хорошее отношение к Украине резко, но не надолго выросло.

В Украине же, по данным Киевского международного института социологии, ситуация обратная: число относящихся к России хорошо с февраля возросло с 40 до 43%, а плохо – уменьшилось с 46 до 37%.

Разнонаправленная динамика наблюдается и в вопросе о том, должны ли отношения двух стран быть такими же, как и с другими государствами, – с закрытыми границами и визами. Число считающих так россиян понемногу растет, а украинцев – падает.

 

Заместитель директора "Левада-центра" Алексей Гражданкин считает, что на настроения россиян влияют последние действия Киева – запрет российских соцсетей, угроза прекращения транспортного сообщения, разговоры о введении виз.

"Они готовы поверить в улучшение отношений, как было после освобождения Савченко. Но ответных шагов не последовало, и российскому общественному мнению не за что было зацепиться", – предположил социолог.

Он отметил, что и в сентябре 2013 года россияне хуже относились к украинцам, чем украинцы к россиянам: тогда хорошо о соседях отзывались 69% граждан РФ и 88% жителей Украины. По словам Гражданкина, недоверие россиян тогда вызывали "газовые войны".

"Украинская правда" в Threads

Темы: социологияРосcияобщество
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