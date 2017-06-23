Вибух у Києві: спрацювала бомба під сидінням авто

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П'ятниця, 23 червня 2017, 13:22

Вибух, який пролунав у п'ятницю в центрі Києва, стався в позашляховику, вибухівка була закладена під сидінням водія.

Про це повідомляє прес-служба столичного управління Національної поліції.

"За попередніми результатами огляду, невстановлений вибуховий пристрій був прикріплений під сидінням водія", - йдеться в заяві.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (замах на умисне вбивство, вчинений способом, небезпечним для багатьох осіб), за що передбачено до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Як повідомлялося, вибух стався 23 червня вранці на перехресті вулиць Тургенівська та Полтавська. Постраждав підприємець 1970 року народження, який сів в автомобіль Toyota Land Cruiser.

Українська правда

Теми: Київ надзвичайна подія авто
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