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Через негоду у 6 областях без світла 188 населених пунктів

Субота, 24 червня 2017, 10:04

Через негоду - пориви вітру та дощ - внаслідок спрацьовування систем захисту ліній електропередач в 6 областях України знеструмлено 188 населених пунктів.

Про це 24 червня повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

За даними ДержНС, у Львівській області без електропостачання залишилися 82 населених пункти, в Одеській - 58, у Хмельницькій - 20, у Тернопільській - 19, у Кіровоградській - 6, у Волинській - 3.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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