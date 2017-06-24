Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за непогоды в 6 областях без света 188 населенных пунктов

Суббота, 24 июня 2017, 10:04

Из-за непогоды - порывов ветра и дождя - в результате срабатывания систем защиты линий электропередач в 6 областях Украины обесточено 188 населенных пунктов. 

Об этом 24 июня сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГосЧС, во Львовской области без электроснабжения остались 82 населенных пункта, в Одесской – 58, в Хмельницкой – 20, в Тернопольской – 19, в Кировоградской – 6, Волынской – 3.

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
14:12
Еврокомиссия раскрыла, какие будут первые шаги предвступительного "скрининга Украины"
14:08
Суд оправдал доцента Львовской политехники, который показывал студентам порно во время тестов
14:04
Еврокомиссия начала разрабатывать проект переговорной рамки для вступления Украины
14:00
списокДела Майдана: за расстрел митингующих будут судить еще 9 сотрудников "черной роты Беркута"
14:00
"Укрзализныця" на треть увеличила перевозку пассажиров на праздники
13:57
Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины
13:55
Минфин показал расходы на оборону за декабрь: существенный рост
13:52
фотоДрон атаковал авто с гражданскими на Днепропетровщине: ребенок в тяжелом состоянии
13:50
фотоДень музейного селфи: как его празднуют в мире и даже на передовой
13:43
Украинка Цуренко повторила личный рекорд на Australian Open и вышла в третий раунд
Все новости...
Реклама: