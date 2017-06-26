Голова правління ПриватБанку подав у відставку

Голова правління ПриватБанку Олександр Шлапак подав у відставку.

Про це інформує 26 черня прес-служба банку.

Зазначається, що Шлапак "виконав у повній мірі поставлені завдання щодо стабілізації ситуації в банку та проведення аудиту фінансового стану ПриватБанку й найближчим часом планує завершити антикризову каденцію на посаді голови правління ПАТ

"Приватбанк".

Як повідомили в Наглядовій Раді банку, голова правління продовжує керувати банком, водночас відповідна заява голови банку вже подана Наглядовій раді банку та може бути розглянута наступного засідання Наглядової ради банку наприкінці липня.

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