Голова правління ПриватБанку подав у відставку
Голова правління ПриватБанку Олександр Шлапак подав у відставку.
Про це інформує 26 черня прес-служба банку.
Зазначається, що Шлапак "виконав у повній мірі поставлені завдання щодо стабілізації ситуації в банку та проведення аудиту фінансового стану ПриватБанку й найближчим часом планує завершити антикризову каденцію на посаді голови правління ПАТ
"Приватбанк".
Як повідомили в Наглядовій Раді банку, голова правління продовжує керувати банком, водночас відповідна заява голови банку вже подана Наглядовій раді банку та може бути розглянута наступного засідання Наглядової ради банку наприкінці липня.
Доповнюється…
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