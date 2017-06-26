Голова правління ПриватБанку подав у відставку

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Понеділок, 26 червня 2017, 14:55

Голова правління ПриватБанку Олександр Шлапак подав у відставку.

Про це інформує 26 черня прес-служба банку.

Зазначається, що Шлапак "виконав у повній мірі поставлені завдання щодо стабілізації ситуації в банку та проведення аудиту фінансового стану ПриватБанку й найближчим часом планує завершити антикризову каденцію на посаді голови правління ПАТ
"Приватбанк".

Як повідомили в Наглядовій Раді банку, голова правління продовжує керувати банком,  водночас відповідна заява голови банку вже подана Наглядовій раді банку та може бути розглянута наступного засідання Наглядової ради банку наприкінці липня.

Доповнюється…

Теми: Приват
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