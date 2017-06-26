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Предправления ПриватБанка подал в отставку

Понедельник, 26 июня 2017, 14:55
Александр Шлапак
business.ua

Председатель правления Приватбанка Александр Шлапак подал в отставку.

Об этом сообщает 26 черня пресс-служба банка.

Отмечается, что Шлапак "выполнил в полной мере поставленные задачи по стабилизации ситуации в банке и проведения аудита финансового состояния Приватбанка и в ближайшее время планирует завершить антикризисную каденцию на посту председателя правления ПАО "Приватбанк".

Как сообщили в Наблюдательном Совете банка, председатель правления продолжает руководить банком, одновременно соответствующее заявление главы банка уже подано Наблюдательному совету банка и может быть рассмотрено на следующем заседании Набсовета в конце июля.

Как известно, 21 декабря 2016 года Приватбанк официально перешел в государственную собственность.

Министерство финансов и Национальный банк оценили потребность капитала Приватбанка в 148 млрд гривен.

Минфин докапитализировал банк на 116,8 млрд гривен, из которых на 9,8 млрд гривен - в 2017 году.

В рамках оздоровления Приватбанк НБУ монетизировал облигации внутреннего государственного займа, выпущенные Минфином для капитализации банка, на сумму 25,8 млрд гривен.

В январе 2017 года НБУ дополнительно монетизировал ОВГЗ для Приватбанка на 1,4 млрд гривен.

Темы: Приват
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