Насіров хотів змінити собі прокурорів
Тимчасово відсторонений глава ДФС Роман Насіров просив Солом'янський райсуд Києва відвести двох прокурорів САП.
Про це у понеділок повідомляє кореспондент УП із зали суду.
У судовому засіданні, де розглядається клопотання про продовження запобіжного заходу Насірову, відсторонений голова ДФС спочатку просив суд про відвід прокурора Андрія Перова за упередженість.
Згодом з такої ж причини він попросив відвід для прокурора Олексія Скибенка.
В обох випадках суд відмовив у клопотанні Насірова.
У свою чергу прокури САП побачили в цих діях елементи затягування. Зі слів обвинувачення, справа в тому, що після 18.00 години понеділка у Насірова збігають терміни попередніх зобов'язань.
Як відомо, у понеділок Солом'янський райсуд Києва розглядає клопотання щодо продовження покладених обов'язків на тимчасово відстороненого голову Державної фіскальної служби Романа Насірова.
8 березня Солом'янський райсуд Києва обрав Роману Насірову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави в 100 млн гривень. Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу.
Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".
Роман Кравець, УП
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