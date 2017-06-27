Доба в АТО: Бойовики не дотримуються перемир'я, 18 обстрілів

За минулу добу в зоні проведення АТО, незважаючи на "хлібне перемир'я", бойовики 18 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Втрат серед українських військових в результаті обстрілів 26 червня не було.

На Приморському напрямку терористи два рази відкривали вогонь.

Вранці та вдень там було тихо, але близько 21:00 бойовики відкрили вогонь з 82 мм мінометів і великокаліберних кулеметів по українських укріпленнях в районі Водяного.

Також зі стрілецької зброї були обстріляні сили АТО біля Павлопіля.

На Донецькому напрямку бойовики били 7 разів, в основному в районі Кам'янки і Авдіївки.

"Вдень бандити з гранатометів обстріляли наші позиції в районі Луганського, що на Світлодарській дузі. Ввечері ж противник щільним вогнем з мінометів калібру 120 й 82 мм, а також з гранатометів та стрілецької зброї різного калібру, накривав наші опорні пункти біля Кам'янки. Окрім того, 82-міномети та піхотне озброєння окупанти неодноразово застосовували у передмісті Авдіївки", - відзначили в штабі.

На Луганському напрямку сепаратисти 9 разів відкривали вогонь.

З міномета 82 мм калібру бойовики били по українських позиціях в районі Жовтого.

На світанку снайпери бойовиків відкрили вогонь по силах АТО в районі Попасної і Новотошківського.

Увечері під вогонь з автоматичних станкових гранатометів знову потрапили позиції сил АТО в районі Новотошківського. Українські сили в районі Щастя бойовики обстріляли з 82 мм мінометів.

Поблизу Кримського терористи застосували міномет калібру 120 мм. Українські опорні пункти неподалік Новоалександрівки бойовики обстрілювали з гранатометів і великокаліберних кулеметів, а біля Новозванівки - зі стрілецької зброї.

Як відомо, 21 червня тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі підтримала дотримання "режиму тиші" на час збирання врожаю, починаючи з 24 червня. Так зване хлібне перемир'я має тривати в період збирання врожаю – з 00:00 24 червня до 31 серпня.