Сили АТО готові до "хлібного перемир'я" - спікер Міноборони

Сили антитерористичної операції готові до припинення вогню з 24 червня, проте вказують і на готовність відкривати вогонь у разі загрози життю своїх бійців.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.



"Ми готові до режиму перемир'я. Ми його дотримуватимемося. Проте ми адекватно реагуватимемо на дії противника", - сказав Мотузяник агентству в п'ятницю.



При цьому він особливо наголосив, що Україна завжди виконує Мінські угоди, зокрема, кожна домовленість про припинення вогню в зоні АТО українськими військовими дотримувалася неухильно.



"Ми відкриваємо вогонь лише в разі реальної загрози життю наших військових на Донбасі", - підсумував речник Міноборони.



Як відомо, 21 червня тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі підтримала дотримання "режиму тиші" на час збирання врожаю, починаючи з 24 червня. Так зване хлібне перемир'я має тривати в період збирання врожаю – з 00:00 24 червня до 31 серпня.