Від вибуху автівки у Києві загинув представник Міноборони
За попередньою інформацією, від вибуху "Мерседеса" у Солом’янському районі Києва загинув військовослужбовець Міністерства оборони України.
Про це повідомили "Українській правді" у Міноборони.
Усі обставини зараз з'ясовуються.
У правоохоронних органах УП повідомили, що загиблий керував спецпризначенцями Головного розвідувального управління Міноборони.
Поліція поки ім’я загиблого не повідомляла.
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