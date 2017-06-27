Від вибуху автівки у Києві загинув представник Міноборони

За попередньою інформацією, від вибуху "Мерседеса" у Солом’янському районі Києва загинув військовослужбовець Міністерства оборони України.

Про це повідомили "Українській правді" у Міноборони.

Усі обставини зараз з'ясовуються.

У правоохоронних органах УП повідомили, що загиблий керував спецпризначенцями Головного розвідувального управління Міноборони.

Поліція поки ім’я загиблого не повідомляла.