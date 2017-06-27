От взрыва автомобиля в Киеве погиб представитель Минобороны

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Вторник, 27 июня 2017, 10:12
Нацполиция

По предварительной информации, от взрыва "Мерседеса" в Соломенском районе Киева погиб военнослужащий Министерства обороны Украины.

Об этом сообщили "Украинской правде" в Минобороны.

Все обстоятельства сейчас выясняются.

В правоохранительных органах УП сообщили, что погибший руководил спецназом Главного разведывательного управления Минобороны.



Полиция пока имя погибшего не сообщала.

Темы: Киев
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