От взрыва автомобиля в Киеве погиб представитель Минобороны
По предварительной информации, от взрыва "Мерседеса" в Соломенском районе Киева погиб военнослужащий Министерства обороны Украины.
Об этом сообщили "Украинской правде" в Минобороны.
Все обстоятельства сейчас выясняются.
В правоохранительных органах УП сообщили, что погибший руководил спецназом Главного разведывательного управления Минобороны.
Полиция пока имя погибшего не сообщала.
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