Активисты рассказали, кто больше всех кнопкодавил в Раде в июне
В течение июня 24 народных депутата 41 раз голосовали за своих коллег в Верховной Раде.
Об этом говорится в отчете общественного движения "Чесно".
Сообщается, что таким образом парламентарии более чем вдвое превысили предыдущий антирекорд неличного голосования, установленный в марте, - тогда депутаты кнопкодавили 19 раз за месяц.
"Среди кнопкодавов июня - представители группы "Видродження"(8 депутатов), "Оппозиционного блока" (6 депутатов), "Народного фронта" (5 депутатов), "Блока Петра Порошенко" (4 депутата) и один депутат от группы "Воля народа", - рассказали активисты.
Полный список депутатов-кнопкодавов выглядит так:
- Ирина Ефремова ("Народный фронт") - 8 раз;
- Антон Яценко ("Видродження") - 4 раза;
- Владимир Бандуров ("Воля народа") - дважды;
- Василий Гуляев ("Видродження") - дважды;
- Дмитрий Колесников ("Оппозиционный блок") - дважды;
- Артур Мартовицкий ("Оппозиционный блок") - дважды;
- Александр Урбанский ("Блок Петра Порошенко") - дважды;
- Андрей Шинькович ("Блок Петра Порошенко") - дважды;
- Владимир Шкварилюк ("Народный фронт") - дважды;
- Григорий Заболотный ("Блок Петра Порошенко")
- Иван Мельничук ("Блок Петра Порошенко");
- Станислав Березкин ("Видродження");
- Виктор Бондарь ("Видродження");
- Евгений Геллер ("Видродження");
- Антон Киссе ("Видродження");
- Дмитрий Святаш ("Видродження");
- Виталий Хомутынник ("Видродження");
- Александр Кирш ("Народный фронт");
- Андрей Река ("Народный фронт");
- Сергей Фаермарк ("Народный фронт");
- Алексей Билый ("Оппозиционный блок");
- Дмитрий Добкин ("Оппозиционный блок");
- Александр Долженков ("Оппозиционный блок");
- Сергей Матвиенков ("Оппозиционный блок").
"Больше всех в июне голосовала вместо коллег депутат от "Народного фронта" Ирина Ефремова из регламентного комитета Верховной Рады. По иронии, именно этот комитет должен следить за соблюдением регламента ВРУ", - отмечают в организации.
Там отметили также "привычку" кнопкодавить депутата от "Видродження" Антона Яценко.
"Движению ЧЕСНО удалось идентифицировать 16 таких случаев с начала его каденции. В июне этот народный избранник минимум дважды проголосовал на четырех депутатских местах одновременно", - говорят активисты.
Они напомнили, что ст. 84 Конституции обязывает народных депутатов Украины голосовать лично, но действующее законодательство не предусматривает никаких санкций за нарушение этой нормы.
Как сообщалось, в мае народные депутаты кнопкодавили 14 раз.
Украинская правда