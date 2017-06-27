Активісти розповіли, хто найбільше кнопкодавив у Раді в червні
Протягом червня 24 народні депутати 41 раз голосували за своїх колег у Верховній Раді.
Про це йдеться у звіті громадського руху "Чесно".
Повідомляється, що таким чином парламентарі більше ніж вдвічі перевищили попередній антирекорд неособистого голосування, встановлений у березні, - тоді депутати кнопкодавили 19 разів за місяць.
"Серед кнопкодавів червня — представники групи "Відродження" (8 депутатів), "Опозиційного блоку" (6 депутатів), "Народного фронту" (5 депутатів), "Блоку Петра Порошенка" (4 депутати) та один депутат від групи "Воля народу", - розповіли активісти.
Повний список депутатів-кнопкодавів виглядає так:
- Ірина Єфремова ("Народний фронт") - 8 разів;
- Антон Яценко ("Відродження") - 4 рази;
- Володимир Бандуров ("Воля народу") - двічі;
- Василь Гуляєв ("Відродження") - двічі;
- Дмитро Колєсніков ("Опозиційний блок") - двічі;
- Артур Мартовицький ("Опозиційний блок") - двічі;
- Олександр Урбанський ("Блок Петра Порошенка") - двічі;
- Андрій Шинькович ("Блок Петра Порошенка") - двічі;
- Володимир Шкварилюк ("Народний фронт") - двічі;
- Григорій Заболотний ("Блок Петра Порошенка");
- Іван Мельничук ("Блок Петра Порошенка");
- Станіслав Березкін ("Відродження");
- Віктор Бондар ("Відродження");
- Євгеній Гєллєр ("Відродження");
- Антон Кіссе ("Відродження");
- Дмитро Святаш ("Відродження");
- Віталій Хомутиннік ("Відродження");
- Олександр Кірш ("Народний фронт");
- Андрій Река ("Народний фронт");
- Сергій Фаєрмарк ("Народний фронт");
- Олексій Білий ("Опозиційний блок");
- Дмитро Добкін ("Опозиційний блок");
- Олександр Долженков ("Опозиційний блок");
- Сергій Матвієнков ("Опозиційний блок").
"Найбільше в червні голосувала замість колег депутатка від "Народного фронту" Ірина Єфремова з регламентного комітету Верховної ради. За іронією, саме цей комітет має слідкувати за дотриманням регламенту ВРУ", - наголошують в організації.
Там зазначили також "звичку" кнопкодавити депутата від "Відродження" Антона Яценко.
"Руху ЧЕСНО вдалося ідентифікувати 16 таких випадків від початку його каденції. У червні цей народний обранець щонайменше двічі проголосував на чотирьох депутатських місцях одночасно", - кажуть активісти.
Вони нагадали, що ст. 84 Конституції зобов’язує народних депутатів України голосувати особисто, але чинне законодавство не передбачає жодних санкцій за порушення цієї норми.
Як повідомлялося, у травні народні депутати кнопкодавили 14 разів.
Українська правда