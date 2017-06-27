Активісти розповіли, хто найбільше кнопкодавив у Раді в червні

Протягом червня 24 народні депутати 41 раз голосували за своїх колег у Верховній Раді.

Про це йдеться у звіті громадського руху "Чесно".

Повідомляється, що таким чином парламентарі більше ніж вдвічі перевищили попередній антирекорд неособистого голосування, встановлений у березні, - тоді депутати кнопкодавили 19 разів за місяць.

"Серед кнопкодавів червня — представники групи "Відродження" (8 депутатів), "Опозиційного блоку" (6 депутатів), "Народного фронту" (5 депутатів), "Блоку Петра Порошенка" (4 депутати) та один депутат від групи "Воля народу", - розповіли активісти.

Повний список депутатів-кнопкодавів виглядає так:

Ірина Єфремова ("Народний фронт") - 8 разів; Антон Яценко ("Відродження") - 4 рази; Володимир Бандуров ("Воля народу") - двічі; Василь Гуляєв ("Відродження") - двічі; Дмитро Колєсніков ("Опозиційний блок") - двічі; Артур Мартовицький ("Опозиційний блок") - двічі; Олександр Урбанський ("Блок Петра Порошенка") - двічі; Андрій Шинькович ("Блок Петра Порошенка") - двічі; Володимир Шкварилюк ("Народний фронт") - двічі; Григорій Заболотний ("Блок Петра Порошенка"); Іван Мельничук ("Блок Петра Порошенка"); Станіслав Березкін ("Відродження"); Віктор Бондар ("Відродження"); Євгеній Гєллєр ("Відродження"); Антон Кіссе ("Відродження"); Дмитро Святаш ("Відродження"); Віталій Хомутиннік ("Відродження"); Олександр Кірш ("Народний фронт"); Андрій Река ("Народний фронт"); Сергій Фаєрмарк ("Народний фронт"); Олексій Білий ("Опозиційний блок"); Дмитро Добкін ("Опозиційний блок"); Олександр Долженков ("Опозиційний блок"); Сергій Матвієнков ("Опозиційний блок").

"Найбільше в червні голосувала замість колег депутатка від "Народного фронту" Ірина Єфремова з регламентного комітету Верховної ради. За іронією, саме цей комітет має слідкувати за дотриманням регламенту ВРУ", - наголошують в організації.

Ірина Єфремова голосує відразу двома руками Фото руху "Чесно"

Там зазначили також "звичку" кнопкодавити депутата від "Відродження" Антона Яценко.

"Руху ЧЕСНО вдалося ідентифікувати 16 таких випадків від початку його каденції. У червні цей народний обранець щонайменше двічі проголосував на чотирьох депутатських місцях одночасно", - кажуть активісти.

Вони нагадали, що ст. 84 Конституції зобов’язує народних депутатів України голосувати особисто, але чинне законодавство не передбачає жодних санкцій за порушення цієї норми.

Як повідомлялося, у травні народні депутати кнопкодавили 14 разів.

Українська правда