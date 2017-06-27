Вибухом у Києві поранило перехожу. Підозрюють теракт

За фактом вибуху автомобіля у Солом’янському районі Києва відкрито кримінальне провадження за статтею про терористичний акт.

Про це повідомила речниця столичної поліції Оксана Блищик у Facebook.

За інформацією лікарів, внаслідок вибуху загинув чоловік. Киянка 1990 року народження отримала осколкові поранення ніг, проходячи поруч. Іще один чоловік звернувся до лікарів, але він не має важких ушкоджень, повідомила Блищик УП.

"Особа загиблого встановлена, це – діючий військовослужбовець", – констатували в поліції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Підслідність у цьому кримінальному провадженні визначать органи прокуратури.

Як відомо, близько 8:15 у вівторок, 27 червня, на перехресті вулиць у Соломʼянському районі Києва вибухнув "Мерседес". Від сильного вибуху водій загинув.

За даними джерел УП, загинув один із керівників Головного управління розвідки Міноборони Максим Шаповал.