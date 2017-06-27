Вибухом у Києві поранило перехожу. Підозрюють теракт

3613 переглядів
Вівторок, 27 червня 2017, 10:59

За фактом вибуху автомобіля у Солом’янському районі Києва відкрито кримінальне провадження за статтею про терористичний акт.

Про це повідомила речниця столичної поліції Оксана Блищик у Facebook.

За інформацією лікарів, внаслідок вибуху загинув чоловік. Киянка 1990 року народження отримала осколкові поранення ніг, проходячи поруч. Іще один чоловік звернувся до лікарів, але він не має важких ушкоджень, повідомила Блищик УП.

"Особа загиблого встановлена, це – діючий військовослужбовець", – констатували в поліції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Підслідність у цьому кримінальному провадженні визначать органи прокуратури.

Як відомо, близько 8:15 у вівторок, 27 червня, на перехресті вулиць у Соломʼянському районі Києва вибухнув "Мерседес". Від сильного вибуху водій загинув.

За даними джерел УП, загинув один із керівників Головного управління розвідки Міноборони Максим Шаповал.

Теми: Київ поліція Міноборони розвідка
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Від вибуху автівки у Києві загинув один із керівників управління розвідки 27 червня 2017, 10:12
У Києві вибухнув автомобіль – водій загинув 27 червня 2017, 09:09
У Києві у вівторок обмежать рух на вулиці Протасів Яр 27 червня 2017, 07:41
powered by lun.ua
Головні новини
Вибухом у Києві поранило перехожу. Підозрюють теракт
Від вибуху автівки у Києві загинув керівник спецназу ГУР
У Києві вибухнув автомобіль – водій загинув
Хроніка 27 червня. Мільйонна літургія з Папою у Львові та Угода з ЄС, підписана ручкою Януковича
Усі новини
Згода на батьківство

Чому чоловік одночасно освідчився подрузі та її доньці

Інтерв'ю

Ілюстратори майстерні "Аґрафка": У розмовах про книжки зникло слово "неформат"